ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Karşılıklı büyükelçi atamasını memnuniyetle karşılıyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’nin İsrail’e 4 yıl sonra büyükelçi atama kararı alması üzerine açıklama yaptı.

Büyükelçilik sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklaması şu şekilde:

“ABD Ankara Büyükelçiliği olarak Türkiye ve İsrail’in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz.”

Türkiye-İsrail büyükelçilik krizi

‘Mavi Marmara’ olayının ardından iki ülke büyükelçiliklerini karşılıklı çekmişti.

2016’da iki ülke arasında normalleşmeye gidilmiş ve karşılıklı büyükelçilikler atanmıştı.

2018’de ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik açmasına karşı çıkan Filistinlilere, İsrail devleti tarafından ateş açılmasıyla 60 kişi hayatını kaybetmişti. Olayların ardından, Türkiye büyükelçisini geri çağırmıştı.

2018'den bu yana Türkiye İsrail'e büyükelçi göndermemişti.