Çavuşoğlu: İsrail'e büyükelçi atama kararı aldık

İsrail-Türkiye ilişkilerinde "tam diplomatik temsiliyet"e geçildi.

İlk açıklama İsrail Başbakanı Yair Lapid'in ofisinden yapıldı. Açıklamada İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerde tam diplomatik temsiliyete geri dönüldüğü belirtildi. Bu iki ülkenin büyükelçiler atamasını kapsıyor.

Konuya ilişkin Türkiye'den açıklamayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Çavuşoğlu "İsrail ile karşılıklı büyükelçi atama kararı aldık" dedi.

İsimler belirlenecek

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Yeni hükümet göreve geldikten sonra İsrail’de diyalog süreci başlamıştı. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde büyükelçileri atamak da vardı. Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye açıklama yapmıştık. İsrail’den de olumlu adım geldi. Türkiye olarak İsrail’e büyükelçi atama kararı aldık. Hayırlısı olsun. Bundan sonra isimlerin belirlenmesi süreci başlıyor" ifadelerini kullandı.