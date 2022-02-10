ABD’nin affettiği IŞİD’liler Batı’ya taşınıyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “Merkezimize, Fırat’ın doğusunda Kürt idaresinin kontrolündeki topraklarda yer alan cezaevlerinde tutulan ve ABD’nin desteğiyle affedilen eski IŞİD militanlarının Suriye’den ayrıldığına ilişkin bilgi geldi” ifadesini kullandı.
Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Juravlyov, militanların, sahte pasaportları kullanarak Suriye’den ayrılıp ABD, Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerine gittiğini söyledi.