Süleyman Soylu'ya IŞİD hakkında soru önergesi

Mersin’deki üç inşaat şirketi üzerinden terör örgütü IŞİD’e milyonlarca dolarlık insansız hava aracı ekipmanı ve patlayıcı madde gönderildiğine ilişkin Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu TBMM gündemine taşındı.

CHP Milletvekili Alpay Antmen, “Ekipmanların izi sürüldüğünde, IŞİD’in askeri gücünün en önemli tedarik zincirinin Türkiye merkezli oluşturulduğu görülmektedir. Bu karanlık ticaretin ucu ise Çin’de kurulmuş bir e-ticaret platformuna kadar uzanmaktadır. Bu ticareti yapan IŞİD ile bağlantılı İbrahim Hag Geneid’e vatandaşlık verildiği ortaya çıkmıştı” dedi.

Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2017’deki bir yazısında adı geçen IŞİD ile bağlantılı İbrahim Hag Geneid’in finansal faaliyetlerine dair tespitlere yer verildiğini belirten Antmen, Hag Geneid’in hakkında takipsizlik kararı verildiğini; oysa raporda adı geçen şirketlerin ve isimlerin IŞİD ile silah ticareti yaptığı ve terör örgütü ile doğrudan bağlantılı olduğu yönünde istihbarat bulunduğunu kaydetti.

Antmen tarafından Süleyman Soylu'ya yöneltilen önergede yer alan sorular şöyle: