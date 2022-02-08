Süleyman Soylu'ya IŞİD hakkında soru önergesi

Mersin’deki üç inşaat şirketi üzerinden terör örgütü IŞİD’e milyonlarca dolarlık insansız hava aracı ekipmanı ve patlayıcı madde gönderildiğine ilişkin Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu TBMM gündemine taşındı.
CHP Milletvekili Alpay Antmen, “Ekipmanların izi sürüldüğünde, IŞİD’in askeri gücünün en önemli tedarik zincirinin Türkiye merkezli oluşturulduğu görülmektedir. Bu karanlık ticaretin ucu ise Çin’de kurulmuş bir e-ticaret platformuna kadar uzanmaktadır. Bu ticareti yapan IŞİD ile bağlantılı İbrahim Hag Geneid’e vatandaşlık verildiği ortaya çıkmıştı” dedi.
Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2017’deki bir yazısında adı geçen IŞİD ile bağlantılı İbrahim Hag Geneid’in finansal faaliyetlerine dair tespitlere yer verildiğini belirten Antmen, Hag Geneid’in hakkında takipsizlik kararı verildiğini; oysa raporda adı geçen şirketlerin ve isimlerin IŞİD ile silah ticareti yaptığı ve terör örgütü ile doğrudan bağlantılı olduğu yönünde istihbarat bulunduğunu kaydetti.
Antmen tarafından Süleyman Soylu'ya yöneltilen önergede yer alan sorular şöyle:
- Silah ticareti yaptığı tespit edilen kişi ve şirketlere neden operasyon düzenlenmemektedir? MASAK raporunun basına yansıdığı göz önüne alındığında, bu kişilerin ve bu kişilerle bağlantıda olanların tamamının kaçması mı beklenmektedir?
- IŞİD’le bağlantısı daha önce tespit edilen Suriye-Halep doğumlu Hag Geneid’e nasıl vatandaşlık verilmiştir? Vatandaşlık vermeden önce bu kişilerle ilgili istihbarat yapılmamakta mıdır? Yapılıyorsa da IŞİD bağlantısının bilinmesine rağmen mi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kişiye verilmiştir?
- Türkiye’de IŞİD’le bağlantısı olduğu tespit edilen kaç kişi bulunmaktadır? Bu kişilerin kaçı yabancı uyrukludur? Bu kişilerden kaçı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmıştır?
- IŞİD’e gönderilen milyonlarca liralık insansız hava araçlarına ve malzemelerine bu şirketler nasıl ulaşmıştır? Bu şirketler bu önemli araçları kimlerden temin etmiştir? IŞİD, bu araçları nerelerde kullanmıştır? Bu araçların konum tespitleri için gereken çalışma yapılmış mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
- Türkiye’deki IŞİD mensuplarının Çin başta olmak üzere kaç ülkede ticaret faaliyeti bulunmaktadır? Bu ülkeler hangileridir? Ne alıp ne satmışlardır? (ANKA)