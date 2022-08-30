ABD'lilerin yüzde 40'ından fazlası gelecek 10 sene içerisinde 'iç savaş' olacağını düşünüyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 40'ından fazlasının gelecek 10 yıl içerisinde iç savaş olmasını muhtemel olarak gördüğü ortaya çıktı. Anket sonucunun kendisini "güçlü Cumhuriyetçi" olarak tanımlayan kişilerde, yüzde 50'den daha fazla olduğu bildirildi.

YouGov ve The Economist'in düzenlediği anketin sonuçları, Donald Trump destekçilerinin hararetli söylemlerinin ABD içerisinde yayılmaya başladığı yönünde değerlendirildi.

Graham'ın 'sokaklarda isyan' açıklamasına tepki

Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gizli belgeleri alıkoyduğunun FBI soruşturmasıyla ortaya çıkması ve Trump'ın suçlanmasının ardından "sokaklarda isyan olabileceğini" öngördüğünü söylemişti. Graham'ın açıklamaları tepki çekti.

CNN'e konuşan eski başsavcı Mary McCord, Trump'ın soruşturması ve Graham'ın açıklamaları hakkında,"Kolluk kuvvetleri ve Adalet Bakanlığı görevlerini yerine getirmeli. Seçilmiş bir yetkilinin şiddet tehditlerinde bulunması inanılmaz derecede sorumsuzdur" uyarısında bulundu.

McCord, "insanlar kızgın, şiddet uygulayabilir" diyerek, "Trump'ın ve Lindsey Graham'ın da bildiği şey, insanların bunları dinlediği ve gerçekten harekete geçip bir şeyler yaptığıdır. 6 Ocak Baskını, Trump ve müttefikleri tarafından aynı türden bir taktiğin sonucuydu" dedi.

Kongre baskını ve artan şiddet eğilimi

ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a kaybeden Donald Trump'ın çağrıları ve söylemlerinin ardından, 6 Ocak 2021'deki ABD Kongresi binası basılmıştı. Olaylar sonucunda dokuz kişi yaşamını yitirmişti. Kongre baskının ardından, ABD'de siyasi kriz ve iç savaş tartışmaları arttı.

The Guardian'ın haberine göre, uzmanlar oluşabilecek siyasi şiddet ortamının 1861-65 ABD İç Savaşı kadar ölçekli ve silahlı bir çatışma olmayacağı yönünde yorum yapıyorlar. Ancak, özellikle Trump'ın seçim sahtekarlığı konusundaki söylemlerini destekleyen Cumhuriyetçi politikacıların açıklamalarının, siyasi bölünme ve şiddet eylemlerine yol açabileceği bildirildi.

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'ndan sivil çatışma uzmanı Rachel Kleinfeld, "Demokrasi ve hükümetlerin ABD'deki kadar güçlü olduğu ülkelerde, iç savaş olmaz. Ancak kurumlarımız zayıflarsa durum farklı olabilir" yorumunu yaptı.

'2021'den beri siyasi şiddet riski arttı'

YouGov ve The Economist tarafından yapılan ankette, tüm katılımcıların yüzde 65'i siyasi şiddet ortamının 2021'in başından beri arttığını söyledi. Katılımcıların yüzde 62'si siyasi şiddetin önümüzdeki birkaç yıl içinde artacağını düşündüklerini belirttiler.

Katılımcılara ayrıca “Önümüzdeki 10 yıla bakıldığında, bu ülkede bir iç savaş çıkma ihtimalinin ne kadar olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusu da soruldu.

Sonuçlara göre, yüzde 43 iç savaşın en azından bir dereceye kadar olası olduğunu söyledi. Kendilerini "güçlü Demokrat" veya "bağımsız" olarak tanımlayanlar arasında bu rakam yüzde 40'tı. Ancak "güçlü Cumhuriyetçiler"in yüzde 54'ü iç savaşın en azından bir dereceye kadar olası olduğunu belirtti.