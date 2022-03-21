ABD'li yetkili: Rusya'nın hipersonik füze kullandığını teyit edemedik

ABD basınına konuşan ismi açıklanmayan bir üst düzey savunma yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişinin tüm hatlarda büyük ölçüde durduğunu öne sürdü. Yetkili, Rusya birliklerinin geçtiğimiz haftadan bu yana Kiev'e doğru hareketinin azaldığını ifade etti.

Yetkili ayrıca, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna’da hipersonik füze kullandığı iddiasını teyit edemediğini aktardı. Rusya’nın söz konusu füzeyi neden kullanma gereği duyduğunun net olarak anlaşılamadığını söyleyen yetkili, Rusya ordusunun envanterindeki hassas güdümlü füzelerin azalmış olabileceğini veya bir mesaj göndermek istemiş olabileceklerini belirtti. (İHA)