ABD'li yatırım şirketi: Seçimin ardından kısa vadede önemli yatırım girişi olmaz

ABD’li varlık yönetimi şirketi BlackRock, Türkiye’de seçimi Millet İttifakı'nın kazanması halinde kısa vadede önemli bir yatırımcı girişi beklemediğini belirtti.

Ekonomi gazetesinin sorularını yanıtlayan BlackRock sözcüsü, Türkiye'nin hisse senedi ve sabit getirili endekslerdeki ağırlığının son 10 yılda azaldığına ve genel uluslararası yatırım akışının düşük olduğuna dikkat çekerek, “Bunun kısa süre içerisinde değişeceği yönünde pek fazla işaret görmediklerini” söyledi.

Muhalefetin seçimi kazanması durumunda ekonomi politikalarına yaklaşımda bir değişikliğin mümkün olabileceğini, ancak 2024'teki yerel seçimler nedeniyle büyük ve geniş kapsamlı değişiklikler beklemediklerini de ifade etti. BlackRock sözcüsü anketlerin çok yakın sonuçlara ve 28 Mayıs'ta yapılacak bir ikinci tura işaret ettiğini de ekledi.