ABD'li vekiller: Amazon yargıya yalan beyanlarda bulundu

ABD Meclisi Yargı komitesi üyesi beş milletvekil, dün Amazon'un CEO'su Andy Jassy'ye yazdıkları bir mektupla şirketin sahibi Jeff Bezos da dahil olmak üzere üst düzey yöneticileri Kongre'yi yanıltmakla suçladı.

Mektupta ayrıca, komitenin "bu konunun cezai soruşturma için Adalet Bakanlığı'na havale edilmesinin uygun olup olmadığını" değerlendirdiği belirtildi.

Amazon CEO'su Andy Jassy'ye gönderilen mektup, geçen hafta Reuters'in, şirketin kendi markalarının satışlarını artırmak için Hindistan'da ürünleri kopyalamak ve arama sonuçlarında hile yapmak için sistematik bir kampanya yürüttüğünü gösteren bir soruşturmanın ardından geldi. Jassy, uzun süredir Amazon yöneticisi olan Bezos'un yerini Temmuz ayında almıştı.

Reuters'ın aktardığına göre mektupta "Amazon temsilcilerinin Komite'yi yanlış yönlendirdiği" belirtilirken şirketin federal ceza kanununu ihlal ederek Kongre'ye yalan söylemiş olabileceği ifade edildi.

Buna cevaben bir Amazon sözcüsü, "Amazon ve yöneticileri komiteyi yanıltmadı ve söz konusu yanlış medya makaleleriyle ilgili kaydı yalanladık ve düzeltmeye çalıştık" ifadesinin geçtiği bir bildiri yayınladı.

2019'dan bu yana ABD'nin Meclis Yargı Komitesi, Amazon'un platformundaki tescilli satıcı verilerini nasıl kullandığı ve şirketin haksız yere kendi ürünlerini tercih edip etmediği de dahil olmak üzere dijital pazarlardaki rekabeti araştırmaya başladı.

Geçen yıl Yargı Komitesi'nin antitröst alt komitesi önünde verdiği yeminli ifadede Jeff Bezos, şirketin çalışanlarının kendi özel markalı ürün hatlarından yararlanmak için bireysel satıcılara ilişkin verileri kullanmasını yasakladığını söyledi. 2019'daki bir başka duruşmadaysa Amazon'un genel hukuk danışmanı Nate Sutton, şirketin bu tür verileri kendi markalı ürünlerini oluşturmak için kullanmadığını veya onlara fayda sağlamak için arama sonuçlarını değiştirmediğini ifade etti.

2019 kongre oturumu sırasında Amazon'un tüketicileri kendi ürünlerine yönlendirmek için algoritmaları değiştirip değiştirmediği sorulduğunda Sutton, "Algoritmalar, satıcıdan bağımsız olarak müşterilerin ne satın almak istediğini tahmin etmek için optimize edilmiştir" demişti.

Komite üyeleri, yazdıkları mektupta CEO Andy Jassy'ye şirketin önceki ifadelerini doğrulamak için kanıt sağlamak için "son bir fırsat" verdiklerini yazdı. Ayrıca mektupta "maddi bir gerçeği gizlemek veya başka bir şekilde bir kongre soruşturmasına yanıt olarak yanlış belgeler sağlamak, bilerek ve isteyerek maddi olarak yanlış olan ifadelerde bulunmak cezai olarak yasa dışıdır" diye belirtildi.

CEO'ya, "Amazon'un kendi ürün serisini geliştirmek ve pazarlamak için halka açık olmayan bireysel satıcı verilerini nasıl kullandığını" ve Amazon'un arama sıralamalarının bu ürünleri nasıl desteklediğini açıklığa kavuşturmak için yeminli bir yanıt vermesi için 1 Kasım'a kadar süre verildi.

Ne olmuştu?

Reuters daha önce yayınladığı bir dosyada Amazon'a ait e-postalar, strateji belgeleri ve iş planları dahil olmak üzere binlerce sayfalık belgeleri incelemiş ve Amazon'un kendi ürünlerinin tercih edilmesi için arama sonuçlarını manipüle etmek konusunda gizli bir politika yürüttüğü sonucuna varmıştı.

Söz konusu dosyaya yanıt olarak Amazon, "Bu iddiaların gerçekte yanlış ve asılsız olduğuna inanıyoruz" demişti.