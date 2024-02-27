ABD'li uzay mekiği Ay'a inişte yan devrildi: Misyonunu tamamlayamayabilir

ABD'ye ait özel bir uzay mekiği, Ay'ın güney kutbu yakınlarında yana devrik bir şekilde inmesi sonucunda misyonunu tamamlayamama tehlikesiyle karşı karşıya.

Uzay mekiğini üreten ve Ay'a uçuran ABD'nin Houston eyaletindeki Intuitive Machines şirketi, mekiğin panellerine güneş ışığının vurması sonlanana kadar mekikten veri toplayacaklarını bildirdi. Dünya'nın ve Ay'a mevcut konumuna göre, yetkililer panellere vuran güneş ışığının bugün itibariyle kaybolmasını bekliyor. Bu nedenle mekik, misyonunu iki ila üç gün erken bitirmek zorunda.

Odysseus adlı uzay mekiği, Ay'a 50 yıl sonra iniş yapan ilk ABD'li özel uzay aracı olma özelliği taşıyor. Aracın deneylerini taşıdığı NASA, misyonun ana sponsoru. Şirket yetkilileri, aracın aya beklenenden çok daha hızlı gittiğini ve altı ayağından birinin ayın yüzeyine takıldığı için yana devrildiğini aktardı.

NASA'nın Ay Yörünge Kaşifi'nden (LRO) elde edilen fotoğraflara göre, Odysseus uzay aracı, hedeflediği Malapert A kraterinden yaklaşık 1,5 kilometre uzağına, Ay'ın güney kutbuna 300 kilometre mesafede bir noktaya indi.

NASA'ya göre, uzay mekiği, çukurlaşmış bir kratere 12 derece eğik bir şekilde iniş yaptı. Bu, şu ana kadar Ay'ın güney kutbuna en yakın iniş yapan uzay mekiği oldu. Ay'ın güney kutbu, donmuş suyun varlığı ihtimali nedeniyle uzun zamandır ilgi konusuydu.

Önümüzdeki günlerde Ay'a astronot yollamayı planlayan NASA, araçta bulunan altı deneyi ayın yüzeyine ulaştırması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödedi.

4,3 metre uzunluğundaki Odysseus'un yan devrilmesi sonucunda bazı antenlerinin arızalandığı ve Dünya ile iletişim kesildiği kaydedildi. Aracın güneş panellerinin de Ay'ın yüzeyine beklenenden daha yakına konumlandığı öğrenildi.

Japonya'ya ait bir uzay mekiği de geçtiğimiz ay Ay'a yanlış bir şekilde iniş yapmıştı.