ABD'li turist, bakanlık izniyle Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki yaban keçisini öldürdü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açtığı ihale sonucu ABD vatandaşı Danny Ray, 9 yaşındaki yaban keçisini ok yay kullanarak öldürdü.

Elbistan’da başta Şardağı olmak üzere sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçilerinin sayısının 150’ye yakın olduğu tahmin ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021-2022 av yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı’na göre, Elbistan’daki 8 yaşın üzerindeki 1 adet yaban keçisinin acenteler aracılığı ile avlanmasına izin vermişti. Yaban keçisi kotası için 16 bin 750 liradan ihaleye çıkılmıştı.

15-20 yıl arasında ömürleri bulunan yaban keçilerinin erkekleri, 8 yaşından sonra üreme yeteneğini kaybediyor.

İHA'nın haberine göre ihaleyi kazanan acente, söz konusu kotayı Danny Ray adlı ABD vatandaşına 24 bin 500 dolar yani yaklaşık 235 bin lira karşılığında sattı. Ray, Elbistan’a gelerek tekeyi bulmak için 4 gün boyunca iz sürdüğünü beyan etti. Ray, 4. günün sonunda tekeyi okla öldürdü.

Ray’ın, söz konusu av için yaklaşık 500 bin lirayı gözden çıkardığı belirtildi.