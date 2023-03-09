ABD'li Senatör'den Meksika'ya dönük askeri güç kullanılması için tasarı hazırlığı

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Meksika'ya dönük askeri gücün bir ay içinde kullanılması için Senato'ya bir yasa tasarısı sunacağını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Graham, tasarının 4 ABD vatandaşının Meksika'nın kuzeyinde kaçırılmasına yanıt olarak sunulacağını öne sürdü. Kaçırılan 4 ABD vatandaşından 2'sinin öldürüldüğü bildirilmişti.

Graham, "Meksika hükümetine, eylemlerini düzeltmez ise bizim onların yerine düzelteceğimizi söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Graham'ın bu hamleyi, Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador'un (AMLO) ülkenin lityum kaynaklarını devletleştirmek için harekete geçmesinin ardından yapması dikkat çekti.





