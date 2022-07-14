ABD'li senatör Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması için gerekli şartları açıkladı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışına yönelik itirazlarını kaldırmasının koşullarını açıkladı. Menendez koşulları arasında, "Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmesini ve Moskova ile yakın ilişkilerini kesmesi" bulunduğunu söyledi.

'ABD değerlerini paylaşanlara silah satışı yapar'

Atina-Makedon Haber Ajansı'na (AMNA) konuşan ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'nun Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışı hakkında açıklamadalar bulundu. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini kesmesini isteyen Senatör Menendez, "ABD'nin askeri teçhizat satışını sadece maddi kazanç için yapmadığı, değerlerini paylaşanlara silah satışı yaptığını" söyledi.

'Türkiye tutumunu değiştirmeli'

"Ankara'nın davranış ve tutumunu değiştirmesi gerektiğini" söyleyen Menendez, "Rusya'dan S-400 satın alınması, Yunan adaları üzerinden uçuşlar, Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkileri ve gazetecilerle avukatların hapsedilmesi dahil insan hakları ihlallerin" Türkiye'ye F-16 satışını desteklememesinin nedenleri olduğunu söyledi.

'Erdoğan adım amaya hazır olduğunu göstermedi'

Menendez, "önemli sorunlar listesinin uzun olduğunu ve ve F-16 jetlerinin satışıyla modernizasyonunun sağlanması için bunların çözülmesi gerektiğini" belirterek, "Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu adımlardan herhangi birini atmaya hazır olduğunu henüz göremedik" dedi.

F-16'ların anahtarlarını elinde tutan kişi

AMNA'nın haberinde, ABD silah sistemlerinin satışını veto etme yetkisine sahip olması nedeniyle Bob Menendez "F-16'ların anahtarlarını elinde tutan kişi" olarak tanımlandı.

Bob Menendez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye F-16 satışını desteklememe yönündeki duruşundan geri adım atmayacağını, duruşunun değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde olmadığını" söylemişti.