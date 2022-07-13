ABD'li senatör: Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmaya devam edeceğim

ABD yasama organı Kongre'nin üst meclisi olan Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Başkanı Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışını desteklememe yönündeki duruşuna devam edeceğini açıkladı.

Politico'dan Andrew Desiderio'ya konuşan Menendez, bu konudaki duruşunun "değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde" olmadığını söyledi. Menendez daha önce satışa karşı çıkmasına gerekçe olarak "Türkiye'de insan haklarının durumunu" göstermişti.

Biden yönetimi, geçen ayın sonunda yapılan NATO Zirvesi'nden sonra Türkiye'ye F-16 satışını destekleyeceğini belirtmişti. Ancak Menendez ve Cumhuriyetçi mevkidaşı Jim Risch'in satış konusunda veto hakkı bulunuyor. Biden yönetimi, Senato'nun karşı çıkması durumunda Türkiye'ye savaş uçağı satamayacak.

Politico, Beyaz Saray'ın konuyla ilgili olarak Menendez veya Risch'e baskı yapıp yapmayacağı ile ilgili bir bilgi bulunmadığını belirtti.