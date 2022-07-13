ABD Kongresi'nde Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye yönelik tasarı geri çekildi

ABD Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan görüşmelerde, ABD Savunma Bakanlığı'nın 2023 bütçesi görüşüldü. Temsilciler Meclisi'nde görüşülen Ulusal Savunma Yetkilendirilmesi Yasası (NDAA) kapsamında Türkiye'ye F-16 satışı da ele alındı.

Demokrat Parti üyesi Chris Pappas'ın verdiği, Türkiye’ye F-16 satışının engellenmesini hedefleyen iki yasa tasarısından birisi dün yapılan oturumda geri çekildi. Türkiye'nin ismini direkt olarak belirtilmeden önerilen yasa tasarısında "bir NATO müttefikine yönelik mükerrer yetkisiz hava sahası ihlallerinde bulunan bir ülkeye" silah satışının yapılmasını yasaklanması isteniyordu.

Temsilciler Meclisi tarafından yapılan açıklamada yasa tasarısının tekrar değerlendirilmek üzere geri çekildiği duyuruldu. Pappas'ın "bir NATO müttefikine yönelik yetkisiz hava sahası ihlallerinde bulunan veya başka bir üye ülkenin egemenliğini ihlal eden bir ülke" olarak tanımladığı Türkiye'ye yönelik ikinci yasa tasarısının ise Temsilciler Meclisi'ne tekrar sunulduğu belirtildi.

Kongreye tekrar sunulan tasarıya göre, Türkiye'ye olası F-16 satışının ABD lehine olduğunun ispat edilmesi ve Türkiye'nin satın alacağı ABD savaş uçakları ile NATO üyesi ülkelerin egemenlikleri ihlal etmemesinin sağlanması için adımlar atılması gerektiği ifade edildi.