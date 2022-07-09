ABD Kongresi'nin 35 üyesinden Biden'a 'F-16' mektubu

ABD Temsilciler Meclisi'nin 35 üyesi, ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye'ye yeni nesil F-16 savaş uçaklarının potansiyel satışına ve modernizasyon kitlerinin verilmesine karşı olduklarını ifade eden mektup yolladı.

Kongre Üyesi Frank Pallone, Gus M. Bilirakis, Carolyn Maloney, Chris Pappas ve Dina Titüs öncülüğünde 35 Temsilciler Meclisi üyesinin mektubu ayrıca Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e gitti.

Habertürk'ten Ali Çınar'ın aktardığı habere göre mektupta, "ABD, Türkiye'nin istikrarsızlaştırıcı eylemlerini ve uluslararası hukuk ihlallerini yurtiçinde ve yurtdışında durdurmak için somut adımlar atılana kadar Türkiye ordusuna daha fazla destek vermemelidir." ifadelerine yer verildi.

Mektupta ayrıca, Doğu Akdeniz, Ortadoğu, Güney Kafkaslar ve Kuzey Afrika'da Türkiye'nin ABD yapımı silah ve bileşenlerinin kullanıldığı belirtilirken, Türkiye'nin NATO ittifakını baltalamaya yönelik çabalar içinde olduğu da ileri sürüldü.

İmzalayanlardan 2'si Türk Dostluk Grubu üyesi

Mektupta, Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nden 10 üyenin imzası bulunurken, 7'si Demokrat 3'ü Cumhuriyetçi üye olarak dikkat çekiyor. Ayrıca mektubun imzacılarından Michael Doyle ve Brian Fitzpatrick de Kongre Türk Dostluk Grubu üyelerinden.

İmzası bulunmayan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komite Başkanı Gregory Meeks ve beraberinde 4 Kongre üyesi, Yunanistan ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye geçiyor. Bu heyette yer alan Kongre Üyesi Karen Bass da mektuba imza atanlar arasında.

ABD Başkanı Biden G20 zirvesi sonrası "Bu F-16 jetlerinin modernizasyonunu çözmemiz gerekiyor. Türkiye'ye F-16'yı satmalıyız. Ben Aralık ayından bu yana pozisyonumu da çok değiştirmedim. Kongre'nin onayına ihtiyaç var ve alacağımızı da düşünüyorum" demişti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın Türkiye'nin F-16 talebini desteklediğine dair yeni bir açıklama yaparken, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jones "Satışı destekliyoruz ve Biden bu konuda Kongre ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi” diye konuşmuştu.

Türkiye, geçtiğimiz yıl Eylül ayında ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 avcı uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mart ayında Kongre’ye yolladığı mektupta "uygun ABD savunma ticareti bağlarının ülke çıkarlarına hizmet edeceğini" belirtmişti.