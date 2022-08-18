ABD'li senatör: Türkiye'nin S-400 alması yaptırımların ihlali anlamına gelir

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımı yapması halinde, ABD'nin yaptırım kararlarını ihlal edeceğini söyledi.

Menendez, "Türkiye’nin Rusya’dan daha fazla S-400 hava savunma sistemi satın alma olasılığını incelediğine ilişkin haberlerden dolayı derin endişe duyuyorum. Bu tür teslimat, ABD yaptırımlarının yeni açık ihlali olacak" açıklamasını yaptı.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının devam ettiği düzlemde Türkiye'nin Rusya'ya desteğini kesmesi gerektiğini dile getiren Menendez, "Türkiye NATO taahhütlerine olan bağlılığını sergileme şansına sahip" yorumunu yaptı.

Türkiye'nin Putin gibi bir savaş suçlusunu desteklememesi gerektiğini söyleyen ABD'li Senatör Menendez, "Türkiye'nin Rus savunma sektörüyle bağlarının herhangi bir şekilde genişletilmesi, NATO müttefiklerimizin ve Avrupa genelindeki ortağımızın güvenliğini daha da tehlikeye atacak ciddi bir hata olacaktır" dedi.

ABD'nin diğer ülkelere silah satışını onaylayan komitenin başkanı olan Menendez'in açıklamasında, ABD'nin Türkiye'ye olası F-16 satışı ve modernizasyonu hakkında bir vurgu olmaması dikkat çekti.