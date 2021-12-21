Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Ukrayna'nın doğusunda yeni provokasyon hazırlığında olduğunu belirtti.
Şoygu, ABD'li özel askeri şirketlerin, kimyasal silahlarla bölgede provokasyona başvuracağını öne sürdü.
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
'ABD'li özel silah firmaları Doğu Ukrayna'da kimyasal silahlarla provokasyon hazırlığında'
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li özel askeri şirketlerin Ukrayna'nın doğusunda kimyasal silahlarla provokasyon hazırlığında olduğunu söyledi.
Haber Merkezi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Ukrayna'nın doğusunda yeni provokasyon hazırlığında olduğunu belirtti.
Şoygu, ABD'li özel askeri şirketlerin, kimyasal silahlarla bölgede provokasyona başvuracağını öne sürdü.