ABD'li oyuncu Jeremy Renner kaza geçirdi: 'Durumu kritik'

ABD'li oyuncu Jeremy Renner'in, kar kürediği sırada geçirdiği kaza sonucunda ağır yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan Renner'in durumunun "kritik ama stabil" olduğu aktarıldı.

Renner'in sözcüsü, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, "Jeremy'in durumu kritik ancak stabil. Kendisi, bugün erken saatlerde kar kürediği sırada havayla ilişkili bir yaralanma yaşadı. Ailesi onun yanında, kendisine iyi bakılıyor" dedi.

Renner'in hastaneye helikopterle götürüldüğü kaydedildi.

51 yaşındaki Renner, Hawkeye adlı Marvel filminde oynadığı rolle tanınıyor.