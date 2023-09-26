ABD'li gazeteci Hersh: Kuzey Akım sabotajı CIA'in kusursuz bir operasyonuydu

ABD'li araştırmacı gazeteci ve yazar Seymour Hersh, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına yönelik İsveç’in Bornholm Adası’na yakın bölgede düzenlenen sabotajın birinci yıl dönümünde, kendi internet sitesinde bir yazı kaleme aldı.

Daha önce de, Kuzey Akım boru hattına yapılan sabotajın ABD tarafından yapıldığını ileri süren Hersh, "Kuzey Akım hakkında bir yıllık yalan" başlıklı yazısında, sabotajın CIA tarafından yapıldığını ve olayın üstünün hızlıca örtüldüğünü iddia etti.

Hersh, "Gizli CIA operasyonlarına dair pek bir şey bilmiyorum, ancak başarılı misyonlarının tamamının tamamen inkâr etme üzerinden gerçekleştiğini biliyorum. ABD'li erkekler ve kadınların, Baltık Denizi'ndeki 4 Kuzey Akım boru hattından 3'ünü gizlice yok etmek için Norveç içinde ve dışında yaptıkları plan aylarca sürdü ve buna dair hiç bir iz bırakılmadı" diye yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden ve dış politika danışmanlarının bir seçenek olarak kullandığı inkâr edilebilirliğin devasa boyutta olduğunu ifade eden Hersh, sabotaja dair bilgilerin hiçbir şekilde dijital ortama aktarılmadığını kaydederken, sahada gerçekleştirilenlerin Beyaz Saray yerine doğrudan CIA Direktörü Bill Burns'e bildirildiğini öne sürdü. Hersh, görevin tamamlanmasının ardından kaydedilen bilgilerin hemen ortadan kaldırıldığını sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, 2021 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri güç yığdığı dönemde CIA'in de yer aldığı bir dizi üst düzey ulusal güvenlik toplantılarına katıldığını hatırlatan Hersh, bir Beyaz Saray yetkilisinin kendisine, "Washington'un Rusya'yı saldırıdan caydırmak için doğalgaz boru hatlarını yok etmeyi ele aldığını" söylediğini aktardı. Hersh, sonrasında yetkilisinin kendisine "caydırma operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini" ifade ettiğini söyledi.

Kuzey Akım boru hatlarının Rusya'dan Almanya'ya gaz taşıdığını hatırlatan Hersh, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın boru hatlarına dair "Alman müttefikleriyle çok güçlü ve açık görüşmeler" yaptığını belgelerle öğrendiğini belirtti.

Yazının devamında, Biden yönetiminin derdinin Rusya'yı savaştan caydırmadan ziyade ekonomik kaygılar olduğuna işaret eden Hersh, "Bu, Beyaz Saray'ın, Almanya'nın Rusya gazının akmasına izin vererek kendisinin ve NATO'nun ekonomik nedenlerle Rusya'nın ve masrafsız doğal kaynaklarına bağımlı kılmasına dair korkunun sonucuydu" dedi.