ABD'li Cumhuriyetçi vekil Erdoğan'ı hedef aldı: 'Başka bir alemde yaşıyor'

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Gus Bilirakis AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı, "başka bir alemde yaşıyor" ifadesini kullandı.

Yunanistan'a yakınlığıyla bilinen Gus Bilirakis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Erdoğan bu hafta da başka bir alemde yaşadığını kanıtlamaya devam etti" dedi.

Erdoğan'ın New York'ta yaptığı açıklamalarda Yunanistan'a provokasyona son verme ve diyalog çağrılarında bulunarak kendisiyle çeliştiğini ileri süren Billirakis, Erdoğan'ın F-16'lar konusunda Cumhuriyetçilerin desteğini aldığına yönelik ifadelerini de "hayal" diye yorumladı.

Erdoğan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD'de görüştükleri Cumhuriyetçi isimlerin olumlu bakacaklarını söylediklerini ifade etmişti.

Cumhuriyetçi Billirakis ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Erdoğan muhtemelen gerçeklikle kendi hayallerini birbirine karıştırıyor" dedi, 59'u Cumhuriyetçi Parti'den olmak üzere Kongre üyelerinin çoğunun Türkiye'ye F-16 satışını sınırlanmasına destek verdiğini söyledi.

Bilirakis, “Erdoğan kötü bir müttefik olmanın ve kabadayılığın istediği şeyleri elde etmenin yolu olmadığını öğrenmek zorunda kalacak” ifadesini kullandı.