BMGK’da konuşan Erdoğan’ın sözlerine Hindistan'dan tepki

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir krizi, Ankara ile Yeni Delhi arasında gerilim yarattı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Dileğimiz, Keşmir’de adil ve kalıcı barış ve huzura ulaşılmasıdır. Yakın tarihte yaşanan bir sel felaketi sebebiyle son derece sıkıntılı günler geçiren Pakistan halkına, tekrar geçmiş olsun diyoruz” demişti.

'İki ülke arasında çözülmeli'

Erdoğan’ın bu sözlerine yanıt Hindistan Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Erdoğan’ın sözlerini yorumlarken, “BMGK’da Keşmir ile ilgili yapılan referans ve göndermelerin faydalı ya da yararlı olduğunu düşünmüyorum” dedi. Bagchi, Hindistan ile Pakistan arasındaki krizin iki ülke arasında Shimla Anlaşması uyarınca çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019’daki BMGK’da da konuyu gündeme getirmiş, “Güney Asya’nın istikrarı ve refahı Keşmir’den ayrı tutulamaz” demiş, BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen 8 milyon Keşmirlinin hala kuşatma altında olduğunu söylemişti.