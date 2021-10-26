NTV muhabiri Hüseyin Günay ABD’li 11 Kongre üyesinin ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye hakkında mektup gönderdiği bilgisini paylaştı.
Hüseyin Günay sosyal medya adresinden şu açıklamayı yaptı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
ABD’li 11 Kongre üyesinden Joe Biden’a Türkiye hakkında mektup
ABD’li 11 Kongre üyesinin ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye hakkında mektup gönderdi.
Haber Merkezi
NTV muhabiri Hüseyin Günay ABD’li 11 Kongre üyesinin ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye hakkında mektup gönderdiği bilgisini paylaştı.
Hüseyin Günay sosyal medya adresinden şu açıklamayı yaptı: