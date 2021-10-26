ABD’li 11 Kongre üyesinden Joe Biden’a Türkiye hakkında mektup

ABD’li 11 Kongre üyesinin ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye hakkında mektup gönderdi.

Haber Merkezi

NTV muhabiri Hüseyin Günay ABD’li 11 Kongre üyesinin ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye hakkında mektup gönderdiği bilgisini paylaştı.

Hüseyin Günay sosyal medya adresinden şu açıklamayı yaptı:

"ABD’li 11 Kongre üyesi Biden’a Türkiye hakkında mektup gönderdi. Türkiye'ye F-16 satılmamalı yönetim satışı onaylarsa Kongre bloklar. F-35’ler S400’den dolayı verilmedi . Türkiye, ABD ve müttefiklerimiz için tehlike."

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