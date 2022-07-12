AB’den Ukrayna’ya 1 milyar avroluk mali yardıma onay

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AB’nin Ukrayna'ya 1 milyar avroluk makro-finansal yardım paketine onay verdiğini bildirerek, yardımın Ukrayna'ya bu ay içinde ulaşacağını aktardı.

Von der Leyen, “Ukrayna'nın yanındayız. Şimdi ve gelecekte” dedi.

Söz konusu yardım, AB Komisyonun geçtiğimiz mayısta Ukrayna’ya için önerdiği yaklaşık 9 milyar avroluk makro-finansal yardım paketinin ilk kısmını oluşturuyor. AB’nin Rusya’nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna’ya yaptığı yardım miktarı 2 milyar avroyu aşmış olacak. (İHA)