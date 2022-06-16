AB'den Türkiye'ye 'Yunanistan'la gerilimi düşür' uyarısı

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Dışişleri Sözcüsü Peter Stano, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerine zarar veren tehditlerde bulunduğunu öne sürerek "AB üyesi ülkelerin egemenliğine, kara sularına ve hava sahasına saygı duyulmalı" dedi.

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Stano, Türkiye'nin yapıcı bir tutum sergilemesini ve Yunanistan'la gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmasını beklediklerini dile getirdi. Stano, bu beklentileri karşılanmadığı takdirde ise "AB'nin gereken adımları atacağı" konusunda uyarıda bulundu. "Bu, Avrupalı ​​liderler tarafından geçen yıl iki kez açıkça ifade edildi ve bu, bugüne kadarki konumumuzdur" diye konuşan Stano, farklılıkların diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı.