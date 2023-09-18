AB'den Türkiye'ye deprem için 400 milyon avroluk 'yardım' paketi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi, Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 400 milyon avroluk afet yardımı yapılmasını onayladı.

AB Komisyonu tarafından önerilen toplam 454,8 milyon avroluk afet yardımı paketi, Türkiye, İtalya ve Romanya'ya yönelik olarak dağıtılacak.

Bu yardımın 400 milyon avrosu, Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye yönlendirilecek. Ayrıca, 33,9 milyon avro Romanya'ya, 20,9 milyon avro ise Eylül 2022'de sellerin neden olduğu tahribata maruz kalan İtalya'ya gönderilecek.

Son onaydan sonra ödeme yapılacak

Yardımlar, AB bütçesinde ayrılan dayanışma ve acil yardım fonundan karşılanacak. Mali yardımın ödemesi, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin son onayından sonra gerçekleştirilecektir.