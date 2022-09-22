AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi ve nükleer silah kullanma tehdidinin ardından yeni yaptırım paketi hazırlamaya ve Ukrayna'ya silah desteğini artırmaya karar verdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın eylemlerinin dünya çapında barış ve güvenliği tehdit ettiğini, bunu gıda ve enerji fiyatlarını yükselterek ciddi küresel sonuçlar doğurduğunu anlattı.

'Ukrayna'ya destek etkilenmeyecek'

"Rusya'ya karşı ek kısıtlayıcı tedbirler derhal teklif edilecektir" diyen Borrell, bu yaptırımların diğer ortaklarla koordineli biçimde hazırlanacağını ifade etti. Borrell, Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını kullandığını belirterek, ülkenin uluslararası kabul görmüş sınırları içinde yer alan işgal altındaki topraklarını kurtarabileceğini ifade etti.

Ukrayna'ya gerektiği sürece askeri teçhizat tedarik edeceklerini anlatan Borrell, "Ukrayna ordusunu desteklemeye ve silah sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Borrell, Rusya'nın son açıklamalarının Ukrayna'ya sağlayacakları desteği değiştirmeyeceğini bildirdi.

Hem kişisel hem de sektörel önlem

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar belirleyeceklerini açıklayan Borrell, "Hem kişisel hem de sektörel yeni kısıtlayıcı önlemler alacağız" dedi.

Borrell yaptırım paketi ve Ukrayna'ya askeri desteğin detayları hakkında, "Hangi kişi, hangi sektörler, nasıl bir miktar olduğunu bilmek istediğinizi anlıyorum. Bugün alınan siyasi karardır" ifadesini kullandı. Rus ekonomisinin yeni bölümlerini etkileyecek bir yaptırım paketi üzerinde çalışacaklarını anlatan Borrell, yeni yaptırımların teknoloji alanını ve yeni kişileri kapsayacağını dile getirdi.