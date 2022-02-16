AB’den Rusya’ya yaptırım tehdidi: 'Kararı Kremlin verecek'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rusya’ya yönelik yaptırım hazırlığında olduğunu belirterek, Rusya’nın enerji sorununu silah olarak kullanmaya karar vermesine karşı da oldukça hazır olduklarını ifade etti.

Ursula von der Leyen konuşmasına, “Birliğimizin yaratılmasının asıl nedeni, tüm Avrupa savaşlarına son vermektir. Bu nedenle, Soğuk Savaş'ın en karanlık günlerinden bu yana Avrupa topraklarındaki en büyük asker yığılmasıyla karşı karşıya olduğumuz için bugün size hitap etmek özellikle acı verici.” diyerek başladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuşmasında, "Ukrayna kendi geleceği hakkında kendi seçimlerini yapıyor. Ancak Kremlin bundan hoşlanmıyor. Bu yüzden savaşla tehdit ediyor. Biz Ukrayna’nın yanındayız. Bu kriz Ukrayna'yla ilgili, evet. Ama aynı zamanda bundan çok daha fazlası demek. Bu aynı zamanda 21. yüzyılda egemen, bağımsız ve özgür bir ülke olmanın ne anlama geldiğiyle de ilgilidir” ifadelerini kullandı.

AB ve NATO birlikteliği

AB ve NATO’nun birlikteliğine dikkat çeken von der Leyen, “Bu ayın başlarında, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa Birliği üye devletlerinin ve NATO müttefiklerinin her birine bir dizi taleple 36 mektup yazdı. Karşılığında iki mektup aldı: Biri Avrupa Birliği adına Josep Borrell'den, diğeri NATO adına Jens Stoltenberg'den. Rus hükümeti bir kez daha bizi bölmeye çalıştı. Ama girişimleri başarısız oldu. Avrupa Birliği ve transatlantik ortaklarımız bu krizde birleşmiş durumda.” dedi.

Rusya'ya potansiyel yaptırım paketi

Rusya’ya yaptırımlara hazırladıklarını belirten Von der Leyen, "Kremlin, Ukrayna'ya karşı şiddeti seçerse, tepkimiz güçlü ve birleşik olacaktır. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, güçlü ve kapsamlı bir potansiyel yaptırım paketi hazırlamak için tüm üye devletlerle yakın bir şekilde çalışmaktadır" diye konuştu.

Rusya’ya teknoloji yaptırımları uygulanabileceğini söyleyen Von der Leyen, "Rusya'nın stratejik çıkarı, tek taraflı ekonomisini çeşitlendirmek ve mevcut açıklarını kapatmaktır. Ancak bunun için küresel liderliğe sahip olduğumuz teknolojilere ihtiyaçları var. Rusya'nın yüksek teknoloji bileşenleri neredeyse tamamen bize bağımlı. Dolayısıyla yaptırımlarımız çok sert etkileyebilir ve Kremlin de bunu biliyor" dedi.

AB'nin enerji sorunu, Rus gazı ve LNG

AB’nin yaşayabileceği potansiyel enerji sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Von der Leyen, "Rus liderliğinin enerji sorununu silahlandırmaya karar vermesi durumunda da hazırız. Yüksek talebin olduğu bir zamanda Gazprom, Avrupa'ya gaz tedarikini kısıtlıyor. Depolar on yılın en düşük seviyesi, spot piyasada satış yok. Bu davranış, Rusya'nın güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak itibarını şimdiden zedeledi. Şu anda AB'ye sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını artırmaya hazır olan bazı ülkelerle görüşme halindeyiz. Bu, Ocak ayında 120'den fazla gemi ve 10 bcm LNG ile rekor düzeyde LNG gazı teslimatı ile sonuçlandı. Üstelik Kırım'ın ilhakından bu yana LNG terminallerinin sayısını artırdık. Pan-Avrupa boru hattı ve elektrik ara bağlantı ağımızı güçlendirdik. İşin iyi yanı, altyapıya yapılan bu yatırımların gelecekte yeşil hidrojen arzının bel kemiği olacak olmasıdır. Geçtiğimiz haftalarda, Rusya'nın AB'ye gaz arzını kısmen veya tamamen kesmeye karar vermesi durumunda olası tüm kesinti senaryolarını inceledik. Ve modellerimizin bu kışta artık daha çok güvende olduğumuzu gösterdiğini söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

'Avrupa Ukrayna'nın yanında'

Von der Leyen, "Bu, Moskova'nın yarattığı bir krizdir. Biz yüzleşmeyi seçmedik ama buna hazırız. Şimdi önümüzde iki ayrı gelecek var. Birinde, Kremlin, yirminci yüzyılın trajedilerinden sonra geride bıraktığımızı düşündüğümüz devasa insan maliyetleriyle Ukrayna'ya savaş açmaya karar veriyor. (Böyle giderse) Sert yaptırımlar devreye girecek ve Rus ekonomisi ve modernleşme beklentisi üzerinde korkunç sonuçlar doğuracaktır. Ama başka bir gelecek mümkün. Rusya ve Avrupa'nın ortak çıkarları üzerinde iş birliği yaptığı bir gelecek." dedi.

Von der Leyen konuşmasını, “Şimdi karar vermek Kremlin'e kalmış. Hangi yolu seçerlerse seçsinler, yerimizi alacağız. Avrupa, Ukrayna'nın yanında, barışın yanında, Avrupa halkının yanında birleşecektir.” diye bitirdi.

Von der Leyen, parlamentodaki konuşması öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, AB’nin doğalgaz ithalatında Rusya tarafından uygulanacak kısmi bir kesintiyle başa çıkabileceğini söylemişti. Avrupa'nın doğal gazının yaklaşık yüzde 40'ını sağlayan Rusya ile Ukrayna arasında tansiyonun yükselmesi, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışına ilişkin endişeleri artırmıştı.