AB'den ‘Rusya’ya tam bir yaptırım paketi’ hazırlığı

Avrupa Birliği’nin (AB) bugün toplanan liderler zirvesinde Rusya’ya “tam bir yaptırım paketi”ne hazırlandığı belirtildi.

AB üyesi 27 ülkenin liderlerinin bir araya geleceği zirve öncesinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Brüksel’de gazetecilere açıklama yaptı.

Borrell Rusya’ya yönelik yaptırımların ne olacağını henüz açıklayamayacağını çünkü bir anlaşmaya varmadan önce bunu tartışacaklarını belirterek "Ama tam bir yaptırım paketine hazırlanıyoruz” dedi.

AB ülkelerinin bu konuda bir konsensüse varıp varmayacağı sorulan Borrell “Evet, bu sefer evet” karşılığını verdi.

ABD, AB ve Ukrayna tarafından Rusya’nın Ukrayna’yı işgale hazırlandığı iddiası son dönemde daha fazla dile getirilirken Kremlin bu açıklamaları "gerilimi artıran boş ve dayanaksız açıklamalar" olarak niteliyor ve Rusya’nın hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadığını vurguluyor.