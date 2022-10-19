AB'den İran'a İHA yaptırımı hazırlığı: Hamaney'den ilk yorum

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı İHA kullandığı yönündeki iddialara yönelik soruyu, "Artık yeterince kanıt topladık. Açık, hızlı ve kesin bir yanıt için AB Konseyi'nde çalışmalar devam ediyor" diye cevapladı.

İran yapımı İHA'ların Ukrayna'daki savaşta kullanımı iddiaları, 17 Ekim'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelmiş, bakanlar ellerindeki verileri paylaşmıştı. AB, söz konusu toplantının ardından Mahsa Amini'nin ölümü ve ardından başlayan protestolara yönelik tutumu nedeniyle İran'a karşı yaptırım kararı almıştı.

İran İletişim Bakanı Eisa Zarepur'un da aralarında bulunduğu 11 kişiye seyahat yasağı ve varlıklarının dondurulmasını içeren yasaklar getirmişti.

Hamaney'den Rusya'ya İHA gönderildiği iddialarına ilişkin yorum

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkesinin Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere silahlı insansız hava araçları (SİHA) gönderdiği iddialara ilişkin, "Birkaç yıl önce İran'ın insansız hava araçları ve füzelerinin görüntülerinin photoshop olduğunu söylerlerdi. Şimdi de bunların çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Neden şuna satıyorsun neden buna veriyorsun diyorlar" dedi.

"İran'ın ilerlemesini engellemek isteyen düşmanların ülkenin ilerlemesi için temel bir dayanak olan üniversitelere zarar verebilecek her türlü fırsatı kullandığını" öne süren Hamaney, "Dünyanın büyük güçleri, diğerlerine hükmetmek ve milletleri geride tutmak için silah, aldatma ve hatta bilimi kullanıyor. Bu yüzden ilmi seviyesini yükselten üniversiteler düşmanın hakimiyetine engeldir" değerlendirmesinde bulundu.

'Nükleer silah peşinde değiliz'

İranlı "seçkin akademisyenlerin" ve yetenekli bireylerin çalışmaları sayesinde nükleer alanda da önemli başarılar elde edildiğini söyleyen Hamaney, "Biz nükleer alanda silah ve bombaların peşinde değiliz. Nükleer endüstrinin kendisi pek çok nimete sahip ve biz bunlara ulaşmayı başardık" yorumunu yaptı.

İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşı için İHA gönderdiği iddiaları

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Temmuz'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce İHA göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu söylemişti.

The Washington Post gazetesi de 30 Ağustos'ta ismi açıklanmayan Batılı istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberde, radarlara, topçulara ve diğer askeri hedeflere yönelik saldırılar için mühimmat taşıyabilen İran'a ait en az iki tip SİHA taşıyan nakliye uçaklarının, 19 Ağustos'ta İran'daki bir havalimanından Rusya'ya hareket ettiğini yazmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı ise haberi yalanlamıştı.

Ukrayna, Tahran yönetiminin "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle 23 Eylül'de İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu geri çekme ve büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.

Kamikaze İHA saldırısı

Kiev yönetimi, Rusya’nın 17 Ekim'de başkent Kiev'e SİHA’larla düzenlediği saldırının İran tarafından Rusya'ya verilen Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini duyurmuş ve İran ile diplomatik ilişkileri tamamen kesmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Ukrayna’da İran SİHA'larının kullanıldığına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel dünkü basın toplantısında, İran silahlarının Ukrayna'da askeri ve sivil hedeflere karşı kullanıldığına dair çok geniş kapsamlı kanıtlara sahip olduklarını ve Washington'un faillere karşı yaptırım uygulayabileceğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iddiaları bir kez daha yalanlayarak, bu ithamların giderilmesi için Ukrayna ile görüşmeye hazır olduklarını duyurmuştu.

ABD, İngiltere ve Fransa, İran'ın Rusya'ya silah sistemleri satmasının 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı destekleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu savunuyor. (AA)