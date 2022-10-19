New York Times: İran Rusya'ya İHA eğitmeni gönderdi

New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Ukrayna savaşında Rusya'ya İHA sattığı öne sürülen İran yeni bir adım daha attı.

İran'ın İHA'larda yaşanabilecek sorunlarda Ruslara yardım etmeleri için İHA uzmanları gönderdiği iddia edilen haberde, bu uzmanların Kırım'daki üste konuşlu olduğu öne sürüldü.

Emekli bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) üyesi olan Mick Mulroy, New York Times'a yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki savaşa İHA ve eğitmen göndermek, İran'ın başını Rusya'nın yanında olarak belaya sokması anlamına gelir. Tahran, sivillerin öldürüldüğü saldırılara doğrudan müdahil olmuş oldu" dedi.

Öte yandan, İran'ın Rusya'ya gönderdiği ilk İHA'larda operasyon sıkıntısı yaşandığını ve Rus askerlerinin bu İHA'ları verimli bir şekilde kullanamayarak mekanik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

En başta Rusya'nın İran'a eğitim için asker gönderdiğine işaret eden kaynaklar, sorunların devam etmesinin ardından İran'ın kendi eğitmenlerini Kırım'a gönderme kararı aldığını öne sürdü.

Rusya ve İran, Ukrayna savaşında İran yapımı İHA'ların kullanıldığı haberlerini yalanlamıştı. (AA)