AB'den İmamoğlu açıklaması: Hakimler ve savcılar üzerindeki siyasi baskıyı teyit etti

Avrupa Birliği (AB), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 aylık mahkumiyet kararı sonrası yaptığı açıklamada, kararı "Türkiye'de demokrasi adına büyük bir gerileme" ifadeleriyle nitelendirdi.

İmamoğlu'na verilen cezanın 'orantısız olduğu' ve 'hakimler ve savcılar üzerindeki gereksiz siyasi baskıyı teyit ettiği' belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bu karar, gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri öncesinde, seçim özgürlüğünü ve adaleti baltalayan yargı sisteminin siyasallaşması bağlamında özellikle önemli.

Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında süregelen gerilemeyi şimdi tersine çevirmesi gerekiyor."