AB'den geri adım: Rusya ile Kaliningrad'a transit geçiş konusunda uzlaşıldı

Avrupa Birliği, Rusya'nın kara bağlantısı olmayan Kaliningrad bölgesine mal transferi konusunda Moskova ile anlaşmaya vardı.

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Rusya ve Avrupa Birliği'nin (AB) Kaliningrad bölgesine transit geçiş konusunda anlaştıkları bildirildi.

Izvestiya gazetesinin haberine göre, Rusya ve AB yetkilileri Rusya'nın kara bağlantısı bulunmayan Kaliningrad kentine malların transit geçişi konusunda uzlaşmaya vardı.

Brüksel'in Moskova'yı "tamamen memnun eden" bir belge sunduğunu belirten gazetede "Belge, Rusya Federasyonu'nun Kaliningrad'a mal geçişini kısıtlamanın imkansız olduğunu söylüyor. Yani bölgeye giden tüm mallar yaptırım listelerinden istisna tutulacak" iddiası yer aldı.

Daha önce Litvanya, Kaliningrad'a girecek bazı ürünlerin geçişine izin vermemiş ve Rusya, bu küçük Baltık ülkesini "ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabileceği" yönünde uyarmıştı. Litvanya ise söz konusu adımın "AB'nin fikri" olduğunu savunmuştu.

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