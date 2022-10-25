AB'den gazetecilere yönelik gözaltı açıklaması: İfade özgürlüğünün kötüye gittiğinin örneği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Mezopotamya Ajansı ve JINNEWS'te çalışmakta 11 gazeteci gözaltına alınmıştı. Konuya dair açıklamada bulunan Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez-Amor, "Bu, Türkiye'de temel özgürlüklerin, özellikle de medya özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün daha da kötüye gittiğinin bir başka örneği" dedi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Sanchez-Amor, gazetecilere yönelik gözaltılara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu gözaltı ve baskınların kısa süre önce yasalaşan 'dezenformasyon yasası' kapsamında gerçekleşip gerçekleşmediği hala belirsiz. Eğer öyleyse, bu durum Türk sivil toplumunun Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin ve Avrupa Parlamentosu'ndaki pek çok kişinin dile getirdiği korkuları doğrulayacaktır.

Her halükarda bu, Türkiye'de temel özgürlüklerin, özellikle de medya özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün daha da kötüye gittiğinin bir başka örneği ve özellikle önümüzdeki kritik seçim süreci çerçevesinde düşünüldüğünde, ciddi bir durum."