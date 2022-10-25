Mezopotamya ve JINNEWS muhabirleri gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Mezopotamya Ajansı'nın Ankara bürosuna operasyon yapıldı. Ajansın Ankara bürosunda polis araması devam ederken, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Urfa, Mardin ve Van'da MA ve JINNEWS muhabirlerinin bulunduğu evlere polislerce baskın yapıldı, 8 gazeteci gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre soruşturma kapsamında birçok ilde ev baskınlarıyla gazeteciler gözlatına alındı, evlerde yapılan aramalarda, Demokratik Modernite ve Jineoloji dergileri ile birçok kitaba polis tarafından el konuldu.

Mezopotamya Ajansı'nın Ankara muhabiri Zemo Ağgöz, evine baskın yapılarak gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever'in, İstanbul'da bulunan evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramalarda birçok kitaba el konuldu. Yurtsever, daha sonra gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

