AB’den Elon Musk’a 'Twitter'ı yasaklarız' uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Sosyal Medya Platformu, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk’ı, içerik denetleme konusunda birliğin katı kurallarına uymadığı takdirde, Twitter’ı yasaklamakla tehdit etti.

Financial Times’ın haberine göre, söz konusu gelişmenin Twitter’ın geleceğiyle ilgili bir ‘mevzuat savaşı’ başlatabileceği ifade edilirken, AB Komisyonu’nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, çarşamba günü Musk ile yaptığı video konferansta söz konusu uyarıyı dile getirdi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklardan aktarılan habere göre Breton, Musk’a yasaklanmış kullanıcıların 'keyfi' bir şekilde geri getirilmesi, dezenformasyonla 'agresif bir şekilde' mücadele etmek ayrıca 'kapsamlı ve bağımsız bir denetimi' kabul etmek dahil bir dizi kurala uyması gerektiğini söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı haberde, Musk’ın, bu kurallara bağlı kalmaması durumunda, platformun, AB'nin yeni Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal etme riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıldığı da ifade edildi.

Breton, söz konusu yasanın ihlalinin, Twitter'ın Avrupa çapında yasaklanmasına veya küresel cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezasına çarptırılmasına yol açabileceğini belirtti.

Konuşmayla ilgili bilgi verilen kişilere göre, Musk, DSA’yı okuduğunu, çok mantıklı bulduğunu ifade ederek, bunun tüm dünyada uygulanması gerektiğini söyledi.

Breton, daha önce Musk'ı ‘nefret söylemi ve dezenformasyona karşı’ AB kurallarına uymaya çağırmıştı. Benzer bir uyarı, AB Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders’ten de gelmişti.