Elon Musk, Apple'a açtığı savaşta müttefik bulabilir

Tesla ile SpaceX'in sahibi olan ve geçen ay da Twitter'ı satın alan Elon Musk, bugün yaptığı paylaşımda, Apple'ın uygulama marketi App Store içerisindeki satın alımlar için yazılım geliştiricilerden aldığı ücreti eleştirirken, Apple'ın komisyonunu ödemek yerine "savaşa girmeye istekli olduğunu" öne süren bir görsel yayımladı.



Musk ayrıca, nedenini açıklamasa da Apple'ın Twitter'ı uygulama mağazasından engellemekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Musk arayış içinde

Elon Musk, geçen ay Twitter'ı satın aldığından bu yana, sosyal medya tekelinin kârlılığını artırmak ve olası bir iflastan kaçınmak için farklı yönelimlerde bulunmuştu.

Binlerce Twitter çalışanını işten çıkaran Musk, ayrıca hesap doğrulama sistemini de ücretli hale getirmeye çalışmış ama bu hamlesinden ters tepmişti. Musk'ın 'Apple'a savaş ilanının' sebebinin de, App Store'daki yüzde 30'luk kesinti olduğu belirtiliyor.

Spotify ve Epic Games de Apple'la karşı karşıya

Reuters'ın haberine göre, Elon Musk'ın Apple'a savaş ilanına Spotify ve Epic Games'ten destek gelebilir. Teknoloji şirketlerinin, Apple'ın yüzde 30'luk komisyonuna karşı bir birlik sağlayacağı öne sürüldü.



Spotify daha önce iPhone üreticisi Apple'a karşı Avrupa'da antitröst yasalarını ihlal ettiği için başvuruda bulunmuş; Epic Game de 2020'de ABD'de Apple'a dava açmıştı.



Avrupa Komisyonu, Spotify'ın 2019'da Apple'a karşı bir antitröst davası açmasının bu yana, Apple'ın uygulama geliştiricilerine yönelik kurallarının AB kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyor. Apple'ın AB antitröst kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunması halinde, küresel cirosunun yüzde 10'una kadar para cezası alması bekleniyor.



Spotify CEO'su Daniel Ek geçen ay Twitter'dan, "Apple rakiplerini dezavantajlı duruma düşürmeye devam ediyor. Tüketiciler, uygulama geliştiricileri ve şimdi de yazarlar ve yayıncılar üzerindeki etkisi çok büyük. Politika yapıcılar harekete geçmedikçe hiçbir şey değişmeyecek" paylaşımında bulunmuştu.



O dönemde Twitter'ı satın alma sürecinde olan Musk da, Spotify CEO'sunun paylaşımına yorum yapmıştı.

'Tehlikeli bir oyun'

Apple'ın uygulama marketindeki komisyonda güncelleme yapmaması halinde, Twitter'ın App Store'dan çıkarılacağı iddiası da tartışmalara neden oldu. Yatırım değerlendirme şirketi Finimize analisti Luke Suddards, Apple'ın Twitter'ı App Store'dan çekmekle tehdit ederek "tehlikeli bir oyun oynadığı" görüşünü dile getirdi.



Yatırım bilgileri firması Finimize'de analist olan Luke Suddards, Apple'ın Twitter'ı App Store'dan çekmekle tehdit ederek "tehlikeli bir oyun oynadığını" söyledi.



Suddars, "Twitter devreye girerse, başka bir dava daha olabilir. Elon Musk'ın Twitter'ı satın alırken mahkemeleri etkin bir şekilde kullandığını gördük ve şimdi de aynı stratejiyi izlemesi sürpriz olmaz" yorumunda bulundu.

'İnsanlar iPhone'larını bırakmayacaklar ama Twitter'ı bırakabilirler'

Ancak bazı analistler, Apple ile savaşa girmenin daha fazla kullanıcıyı Twitter'dan uzaklaştırabileceğini uyarısında bulundu.



PP Foresight analisti Paolo Pescatore, "Musk, Apple ile geliştiriciler arasında devam eden savaşı yeniden alevlendirmeye çalışırken, tüm bu olumsuzluklar kullanıcıların da Twitter'dan uzaklaşmasına yol açabilir. İnsanlar iPhone'larını bırakmayacaklar. Farklı sosyal medya servislerine kaydolmaya alışkınlar, ancak aynı anda yalnızca bir telefon kullanıyorlar" dedi.

Apple'ın savunması

Bu ayın başlarında, Epic Games, ABD federal temyiz kuruluna, Apple ve App Store'daki komisyon oranı hakkında daha önce çıkan antitröst kararının bazı kısımlarının bozulması için başvuruda bulundu.



Apple aldığı komisyonların, tüketicilerin hileli, pornografik veya gizliliği ihlal eden uygulamalara maruz kalmasını engellemek için, uygulama incelemelerinin finansmanında kullanıldığını öne sürmüştü.



Apple, Twitter ve Spotify, Reuters'ın yorum taleplerine yanıt vermediği aktarıldı.