AB’de ‘nükleer enerji’ çatlağı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun bazı doğalgaz enerji projelerini “yeşil” yatırım olarak sınıflandırma planına destek veren Alman hükümeti nükleer santral projelerinin aynı sınıflandırma kapsamına alınmasına ise karşı çıktığını vurguladı.

AB Komisyonu’nun hazırladığı tasarıda nükleer enerjinin de “iklim dostu” olarak yer alması Fransa tarafından desteklenirken Almanya’dan gelen bu açıklama Birlik içindeki “nükleer enerji çatlağı”nı bir kez daha ortaya koydu.

Reuters’ın haberine göre Almanya hükümet sözcüsünce yapılan açıklamada “doğalgazın sera gazı nötrlüğüne giden yolda önemli bir köprü teknolojisi olduğu” ifade edilirken Alman hükümetinin nükleer enerji konusundaki tutumununsa değişmediği belirtildi. Sözcü “Hükümetin nükleer enerjinin sürdürülebilir olarak sınıflandırılamayacağı kanısı değişmedi” dedi.

Almanya son olarak Cuma günü ülkedeki 6 nükleer santralinden 3’ünü kapatmıştı.

AB Komisyonu’nun hazırladığı tasarının taslağı üye ülkeler ve uzmanlar tarafından incelendikten sonra Ocak ayı sonunda yayımlanacak. Nükleer enerjinin “sürdürülebilir” olarak sınıflandırılmasına Almanya’nın yanısıra Avusturya ve Lüksemburg da karşı çıkıyor. Çekya, Finlandiya ve Fransa ise nükleer enerjinin tasarıda yer almasına destek veriyor.