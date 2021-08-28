Kabil'deki ABD Büyükelçiliği bir güvenlik uyarısında bulundu.
Uyarıda havalimanı kapılarında bulunan "ABD vatandaşlarının derhal bölgeyi terk etmesi" istendi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Özkan Öztaş
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Derhal terk edin
ABD tarafından vatandaşlarına Kabil Havalimanı kapılarını derhal terk etme çağrısı yaptı.
Haber Merkezi
Kabil'deki ABD Büyükelçiliği bir güvenlik uyarısında bulundu.
Uyarıda havalimanı kapılarında bulunan "ABD vatandaşlarının derhal bölgeyi terk etmesi" istendi.