ABD'den vatandaşlarına intikam saldırısı uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide lideri Zevahiri’nin öldürülmesinin El Kaide destekçilerini veya diğer bağlantılı örgütleri ABD tesislerini ve personelini hedef almaya sevk edebileceğini kaydetti.

Zevahiri, Pazar günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir ABD insansız hava aracıyla öldürüldü.

Dışişleri Bakanlığı dünya çapında yayınladığı uyarıda, "Dışişleri Bakanlığı, Eymen El-Zevahiri’nin 31 Temmuz 2022'de ölümü göz önüne alındığında, ABD karşıtı şiddet ihtimalinin arttığına inanıyor" ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, uyarı şöyle devam etti:

"Mevcut bilgiler, terör örgütlerinin dünyanın çeşitli bölgelerinde ABD çıkarlarına karşı terör saldırıları planlamaya devam ettiğini gösteriyor.

"Bu saldırılarda intihar operasyonları, suikastler, adam kaçırma, uçak kaçırma ve bombalama gibi çok çeşitli taktikler kullanılabilir."

Uyarıda, ABD vatandaşlarına yurtdışına seyahat ederken "tetikte olmaları” tavsiye edildi.