ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya içinde hava savunma füzeleri olmak üzere toplam değeri 325 milyon dolar olan yeni askeri yardım paketi yönlendirdiklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya verdikleri yeni askeri pakette, Ukrayna’ya hava savunmasını güçlendirmeye yardımcı olacak ek hava savunma füzelerinin dahil edildiğini açıkladı. Pakette ayrıca topçu mühimmat ve tanksavar araçların yanı sıra, misket bombalarının da yer aldığını belirten Blinken, silah ve teçhizatın ABD Savunma Bakanlığı stoklarından sağlandığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında da yeni pakette şunlar yer alıyor: AIM-9M hava savunma füzeleri, HIMARS çok namlulu roketatar mühimmatı, Avenger uçaksavar füze sistemleri, insansız hava araçlarına karşı mücadele için makineli tüfekler, 105 ve 155 mm kalibreli top mermileri, TOW tanksavar füzeleri, Javeline tanksavar füzeler, AT-4 tanksavar füzeleri, 3 milyondan fazla tüfek mermisi, çeşitli yedek parçalar.

Rusya’nın özel askeri harekatı başladığı günden bu yana ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri yardım değeri 43 milyar 900 milyon doları buldu.