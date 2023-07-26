ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken imzasıyla yayımlanan açıklamada, askeri yardım paketinin içinde Patriot ve NASAMS hava savunma sistemlerinin yer aldığını belirtildi.

Pentagon'un internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre yardım paketinde, Patriot hava savunma sistemleri için mühimmat, NASAMS hava savunma sistemleri için mühimmat, HIMARS çok namlulu roketatarlar için mühimmat, Stinger hava savunma füze sistemleri, Hydra-70 güdümsüz uçak füzeleri, Javelin tanksavar sistemleri, farklı kalibrelerde topçu mühimmatı, 32 adet Stryker zırhlı savaş aracı, Hornet insansız hava araçları, gece görüş araçları, yedek parçalar, termal kameralar ve tüfek mermiler yer alıyor.