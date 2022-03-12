ABD'den Ukrayna'ya savaşmaya gidecek vatandaşlarına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Ukrayna'da savaşmaya gidecek olan ABD vatandaşlarını takip etme planının olmadığını söyledi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Ukrayna'ya gitmek isteyenlerin “yakalanma veya ölümle” karşılaşabileceklerini söyledi.

Price Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, "Amerikalıların yurtdışına seyahat ederken hiçbir şekilde Dışişleri Bakanlığı'na kayıt olmaları gerekmiyor, bu yüzden bunlar takip edeceğimiz ölçümler değil" dedi.

Price, ABD hükümetinin hâlâ ABD vatandaşlarını Ukrayna'ya gitmekten kaçınmaya çağırdığını, ancak bunu tercih edenler hakkında herhangi bir işlem yapılmayacağını ekledi. Sözcü, Ukrayna'ya seyahatin "kişisel güvenlik açısından riskler" oluşturduğunu ve ABD vatandaşlarının "Rusya'nın Ukrayna'daki yabancı savaşçılara yasal savaşçılar veya mahkumlar yerine 'paralı askerler' muamelesi yapmayı planladığının farkında olması gerektiğini" söyledi.

İngiltere'yse bu alanda ABD'den farklı bir tutum sergiliyor. İngiltere Dışişileri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'ya savaşmaya gitme niyetinde olan vatandaşlarını destekleyeceklerini söylerken ülkenin Başbakanı Boris Johnson bu beyanı yalanlayarak bunun hükümetlerinin politikası olmadığını söylemişti.

Ukrayna geçtiğimiz günlerde yabancı gönüllüler ve paralı askerlerden ayrı bir "lejyon" kurma faaliyetlerini açıklarken basında Rusya'ya karşı yaklaşık 100 ABD vatandaşının yola çıktığı haberleri yer almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen hafta Ukrayna'ya 16 bin yabancı militanın gelmesinin beklendiğini iddia etti. Batı ülkelerinden gelen neo-Naziler ve beyaz üstünlükçüler arasında popüler olan bir militan grubu "Gürcistan Lejyonu" 2014'te kurulmuştu, son aylarda birliğe kayıtlar hızlı bir artış göstermişti.

Öte yandan Rusya menşeli Sputnik, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna istihbaratının Türkiye istihbaratıyla birlikte İdlib'den savaşçı toplamak amacıyla bölgede çalışmalar düzenlediğini iddia etmişti.