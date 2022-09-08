ABD'den Ukrayna'ya 675 milyon dolarlık ek askeri yardım paketi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bugün Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde NATO müttefikleri ülkelerden üst düzey yetkililerle katılacağı toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya 675 milyon dolarlık ek askeri yardım paketini onayladığını söyledi.
Associated Press'in haberine göre, ABD'nin yeni yardım paketi içerisinde obüsler, topçu mühimmatları, zırhlı araçlar ve tanksavar sistemleri bulunuyor.
Lloyd Austin, müttefik ülkelerin Ukrayna'ya desteğini "uzun vadede" göstermesi için bağlılık beyanlarını yinelemeleri gerektiğini ifade etti. Austin, ABD yönetiminin Ukrayna'nın savaş alanında ortaya koyduğu başarının gözlemlediğini söyledi.