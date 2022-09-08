ABD'de sendikalara dönük olumlu algı yükseliyor

ABD'de halk içinde sendikalara destek oranı, pandemi sonrasında yükselişe geçerek yüzde 71'e ulaştı. Washington merkezli analiz ve araştırma şirketi Gallup'un verilerine göre, sendikalara olumlu bakış oranı 1965'ten beri en yüksek seviyesine çıktı. 1950'lerde ABD halkının dörtte üçünden fazlası sendikalara destek veriyordu.

Gallup'un araştırmasının Amazon, Apple ve Starbucks gibi dev şirketlerde sendikalaşma çalışmaları devam ederken yayımlanması dikkat çekti. ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'nun verilerine göre, 2021'in ilk yarısında sendikalaşma dilekçelerinde yüzde 57'lik bir artış gözlemlendi.

Kriz ve pandemi sendikalaşma oranını artırdı

2009 yılına kadar sendikalara destek yüzde 50'nin altına düşmüştü. Ancak Mortgage Krizi olarak da bilinen 2008-2009 Krizi'nin ardından sendikalar destek oranı yükselişe geçti. Mevcut durumda sendikalara destek son 60 yılın en yüksek seviyesinde.

Araştırmaya göre, ABD'lilerin yüzde 16'sının yaşadığı evde bir kişi sendikalı. Gallup bu oranın 2001'den beri yüzde 14 ile yüzde 21 seviyeleri arasında olduğunu bildirdi.

Verilere göre, en yüksek sendikalaşma oranı yüzde 20'ye üretim bantlarında çalışanlarda gözlemleniyor. Bunun ardından yüzde 13'le sağlık çalışanları, yüzde 11'le beyaz yaka olarak tanımlanan işçiler ve yüzde 10'la idari görevliler geliyor. Yönetimsel rollerdeki emekçilerin sendikalaşma oranı yüzde 6'yla en düşük seviyede.

Emekçiler için sendikalı olmak 'önemli'

Emekçilerin yüzde 40'ı sendika üyesi olmayı "çok önemli" olarak değerlendirirken, yüzde 28'siyse "önemli" gördüğünü bildirdi.

Sendika üyelerinin üçte birinden fazlası, sendikaya katılma nedenleri olarak iş güvencesi olduğunu bildirirken, yüzde 34'ü daha iyi emeklilik şartları ve ödenekler olduğunu söylediler. Ayrıca işçiler, çalışma oranında adalet ve eşitsizliği sendikalı olmalarıyla daha iyi olduğunu aktardı.

Ancak ABD'deki sendikasız işçilerin yüzde 58'i sendikalaşmayla ilgilenmediklerini kaydetti.

Pandemi sendika üyeliğini teşvik etti

Gallup'un araştırmasına göre, pandemi sırasında gelişen düşük işsizlik oranı, işverenler ve işçiler arasındaki güç dengesini değiştirerek sendika üyeliğini teşvik eden bir ortam yarattı. Bu durumda "yüksek profilli" olarak görülen şirketlerde sendikalaşma oranını artırıyor. Kamuoyunda sendikalara destek artarken, son 60 yılın zirvesine ulaştı.

Ayrıca işçilerin büyük bir çoğunluğu da sendika üyeliğine değer verdiğini ve hakları açısından önemli olduğunu dile getirdiler.

Sendikasız çalışanların çoğu bir sendikaya katılma konusunda isteksiz olsa da, sendikalaşma çabalarında artış devam ediyor.