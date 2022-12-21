ABD'den Ukrayna'ya 1,85 milyar dolarlık yeni silah yardımı paketi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un Kiev'e Patriot füze bataryasını ve savaş uçakları için hassas güdümlü mühimatları da içeren büyük bir silah yardımı yapacağını duyurdu.

Blinken, silah yardımının hacminin 1,85 milyar dolar olacağını kaydetti.

Söz konusu açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Washington'a yaptığı ziyaretle eş zamanlı geldi.

Paketin Pentagon stoklarından yaklaşık 1 milyar dolarlık silah ve mühimmatın yanı sıra 850 milyon dolarlık "eğitim ve diğer yardım finansmanı" içerdiği belirtiliyor.