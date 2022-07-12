ABD’den Ukrayna’ya 1,7 milyar dolarlık ek ekonomik yardım

Rusya’nın Ukrayna’ya dönük harekatı devam ederken, ABD Ukrayna’ya yönelik yeni yardım paketini duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, Ukrayna’da "temel hizmetlerin finanse edilmesi" için 1,7 milyar dolarlık ek ekonomik yardım yapılacağını duyurarak, "Ukrayna'ya yapılan bu son ekonomik yardım, Başkan Biden'ın Ukrayna demokrasisini Rusya'nın sebepsiz ve haksız savaşına karşı savunduğu için Ukrayna hükümetini destekleme taahhüdünün bir parçasıdır" dedi.

Yellen, "Bu yardım, Ukrayna'nın demokratik hükümetinin Ukrayna halkı için temel hizmetleri sağlamasına yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

'USAID bugüne kadar Ukrayna hükümetine 4 milyar dolarlık doğrudan bütçe desteği sağladı'

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "USAID bugüne kadar Ukrayna hükümetine 4 milyar dolarlık doğrudan bütçe desteği sağladı. Bu kaynaklar, Ukrayna hükümetinin hastanelere, okullara ve diğer kritik altyapılara gaz ve elektrik akışını sağlamasına, vatandaşlara insani yardım ulaştırmasına ve memur maaşlarının ödenmesi gibi temel işlevleri yerine getirmesine yardımcı oldu” denildi.

Söz konusu yardım, Biden tarafından geçtiğimiz mayıs ayında imzalanan Ukrayna’ya yönelik 7,5 milyar dolarlık yardım paketinin bir parçasını oluşturuyor.

Öte yandan ABD, Rusya'nın harekatının başlamasından bu yana Ukrayna’ya 6 milyar dolardan fazla askeri teçhizat yardımı sağladı. (İHA)