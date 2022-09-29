ABD'den Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ek askeri yardımı

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ek askeri yardım göndereceğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya 18 adet "HIMARS" tipi çok namlulu roketatar sistemlerini de içeren 1,1 milyar dolarlık yeni savunma yardımı sağlayacağı belirterek, "ABD, Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ek ekipman ve silah yardımı sağlayacak. Bu paketin içinde, Ukrayna'nın bugüne kadar savaşta etkili bir şekilde kullandığı 18 adet HIMARS çok namlulu roketatar sistemi de mevcuttur" dedi.

Pakette ayrıca, yüzlerce zırhlı araç, radarlar ve drone sistemleri olduğunu da Jean-Pierre, "Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmeyeceğiz, Ukrayna halkının yanında olmaya ve kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları güvenlik yardımını gerektiği sürece sağlamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Ukrayna'nın savunmasına yönelik son yardım paketi, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Ukrayna'ya yapılan yardımı toplamda yaklaşık 17 milyar dolara ulaştırdı.

'Referandumlar bir zorlama ve dezenformasyon uygulamasıdır'

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda gerçekleştirdiği referandumların "Rusya'nın senaryosunun bir parçası olduğunu" öne süren Jean-Pierre, Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerin Rusya'ya katılması için yapılan referandumları "sahte" olarak nitelendirdi.

Jean-Pierre, “Bu referandumlar manipüle edilmiştir. Ukraynalı siviller, silahlı güvenlik güçlerinin baskısı altında oy kullanmıştır. Bu sözde referandumlar, Rusya'dan gelen emirleri takip eden kukla yöneticiler tarafından yürütülen bir zorlama ve dezenformasyon uygulamasıdır” ifadelerini kullandı.

Rusya’ya yeni yaptırım sinyali

ABD'nin Rusya'nın referandumunu desteklemediğini ifade eden Jean-Pierre, ayrıca ABD yönetiminin referandumlara yanıt olarak Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar hazırladığının sinyalini verdi. Jean-Pierre, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya ekonomik maliyet getirmeyi planladıklarını söyledi. (İHA)