ABD’den Türkiye’ye 'takas' teşekkürü: 'Filmlerdeki gibiydi'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'de yapılan Rusya ve ABD arasındaki mahkum takası nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Twitter hesabından bir açıklamada bulunan Sullivan, “Trevor Reed’i karşılarken Türkiye’ye onun eve güvenli dönüşünü sağlamakta üstlendiği rol için müteşekkiriz" dedi.

Yaklaşık üç yıldır Rusya’da hapiste olan eski deniz piyadesi Trevor Reed ve Rus pilot Konstantin Yaroşenko, iki ülke arasındaki anlaşma kapsamında Türkiye’de takas edildi.

Filmlerdeki gibiydi

VOA'nın aktardığı habere göre, Trevor Reed’in babası Joey Reed CNN’e yaptığı açıklamada takasın Türkiye’de gerçekleştiğini söyledi. Reed, “Amerikan uçağı Rus uçağının yanına yanaştı. Mahkumları eş zamanlı olarak filmlerdeki gibi değiş tokuş ettiler” dedi.