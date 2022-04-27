ABD ve Rusya Türkiye'de tutuklu takası yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, uzun süren müzakereler sonucunda ABD'de tutuklu bulunan Rus pilot Konstantin Yaroşenko'nun Rusya'da cezaevinde yatan ABD vatandaşı Trevor Reed'le takas edildiğini duyurdu. Takas, Türkiye'de yapıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Bakanlık, "Uzun süren müzakere süreci sonucunda 27 Nisan 2022'de daha önce Rusya'da hüküm giyen ABD vatandaşı Trevor Reed, 2010'da ABD mahkemesi tarafından 20 yıl hapse mahkum edilen Rusya vatandaşı Konstantin Yaroşenko'yla takas edildi" ifadesini kullandı.

Reed, 2019 yılında Moskova'da polise saldırdığı gerekçesiyle geçen yıl mahkeme tarafından 9 yıl hapse mahkum edilmişti.

Yaroşenko, Liberya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle 2010'da gözaltına alınmıştı. Pilot, 2011'de ABD'de çıkarıldığı mahkeme tarafından ülkeye 100 milyon doların üzerinde bir değerde kokain sokmaktan 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili açıklama yaptı. Takasın 'zor kararlar' almayı gerektirdiğini söyleyen Biden, Paul Whelan ve diğer tutukları eve getirmek için çalışmayı sürdüreceğinin altını çizdi.

Whelan, 2018'de Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında FSB tarafından yakalanıp gözaltına alınmış ve daha sonra mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.