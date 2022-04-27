Babacan resmen açıkladı: Deva Partisi hangi ittifak formüllerini reddetti?

Millet İttifakı içinde AKP'nin çıkardığı son seçim yasası sonrası en çok konuşulan formüllerden biri Saadet Partisi'nin gündeme getirdiği ittifak içinde ittifak formülüydü.

Bu formüle göre Deva ve Gelecek partileri Saadet Partisi çatısı altında yeni bir sağ blok oluşturacak ve Millet İttifakı içinde tek bir listeyle seçime girecekti.

Buna karşın Deva Partisi'nin her partinin kendi listesiyle Millet İttifakı çatısı altında seçime girmesini istediği söyleniyor, bu formülün de yüzde 7'yi aşamaması durumunda partinin Meclis'e girememesine neden olacağı belirtiliyordu.

Bu tartışmanın ardından Deva Partisi seçime kendi adı ve adaylarıyla gireceğini resmen açıkladı.

Parti bu kararla aynı zamanda CHP ve İYİP listeleriyle seçime girme teklifini de reddetmiş oldu.

Bu kararın ardından SP ve Gelecek Partisi'nin alacağı kararlar da merak konusu.